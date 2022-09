Inzaghi nën akuzë! Pse nuk luan Asllani?

Disfata me Milanin ka vënë nën akuzë Inzaghin në stolin e Inter, me trajnerin që veç të tjerash tanimë kritikohet se nuk po shfrytëzon si duhet alternativat, një aspekt ky që prek edhe mesfushorin e Kombëtares Shqiptare Kristjan Asllani, me mediat italiane që pyesin se përse nuk po shfrytëzohet si duhet.

Natyrisht kjo është një çështje shumë më e gjerë se sa 20-vjeçari shqiptar, pasi ngrihet duke nisur nga porta, ku Onana shkelmon në stol për të zënë vendin e Handanovic, me ish-gardianin e Ajaksit që vlerësohet gjerësisht për të ardhmen, e deri te Mkhitaryan që kur u fut si zëvendësues në derbi i dha impulse të rëndësishme manovrës zikaltër, ndërkohë që nuk lihet në hije as Asllani për të cilin prestigjiozja “Gazzeta Dello Sport” pyet se për se nuk po luhen.

Në një përshkrim pak më të detajuar, e përditëshmja italiane shkruan se Asllani ka luajtur në total këtë sezon vetëm 24 minuta, duke kujtuar se shqiptari, pas një vere ku shkëlqeu është lënë në hije dhe nuk po bën as zëvendës Brozovicin, as i spostuar në krah të treshes së mesfushës. Për momentin sipas saj Kristjani po vazhdon të studiojë të mëdhenjtë, por ai mund të jetë një shkëndijë e rëndësishme për të ndezur kursin e ri zikaltër.