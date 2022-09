Ish-i i Kombëtares pranë stolit të Kukësit, ndihmëstrajner ish-kapiteni i verilindorëve

Enkelejd Dobi me shumë mundësi do të jetë trajneri i ri i Kukësit. Klubi verilindor ka arritur marrëveshjen me teknikun 47-vjeçar, që do të rikthehet në Superiore pas më shumë se dy dekadash. Ish-futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë u largua drejt Polonisë në vitin 1996 dhe karrierën e tij si futbollist, fillimisht, dhe më pas i trajner, e ka ushtruar atje, por duket se oferta e klubit kuksian ka bërë që të rikthehet në Shqipëri për të marrë drejtimin e skuadrës kuksiane.

Dobi ka luajtur për katër sezone me Teutën nga viti 1992-1996, ndërsa më pas deri në vitin 2013 u aktivizua për shumë skuadra në Poloni: Varteks, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Viry-Châtillon, Ste Geneviève Sp, Viry-Châtillo, Fleury-Mérogis, Miedź Legnica, Stal Chocianóë dhe Odra Chobienia. Si trajner 47-vjeçari ka drejtuar Górnik Polkowice dhe Widzew Łódź deri në vitin 2021.

Te Kukësi e pret një mision i vështirë, teksa duhet të nxjerrë ekipin nga kriza. Skuadra kuksiane ndodhet aktualisht në vendin e fundit, teksa pas katër javësh ka vetëm 2 pikë. Dobi do të zëvendësojë Skënder Gegën, i cili u largua pas humbjes me Kastriotin. Tekniku dha dorëheqjen të hënën dhe shumë shpejt verilindorët u hodhën në sulm për të gjetur pasuesin. Ndihmësi i Dobit do të jetë ish-kapiteni i Kukësit, Ylli Shameti, i cili ka nisur nga puna së bashku me Rrahman Hallaçin, i cili mori drejtimin e përkohshëm të skuadrës pas largimit të Gegës.

Ndeshja e radhës për Kukësin do të jetë ndaj Partizanit, në “Kukës Arena”, ku me gjasa në stol do të jetë Enkeiled Dobi.