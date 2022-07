Ish-i i kombëtares së Nigerisë dhe jo vetëm, risitë e Laçit për Europën

Laçi po përgatitet për dy takimet që do të luajë ndaj Iskras në raundin e parë kualifikues të Conference Legue. SuperSport ka mësuar listën e futbollistëve të kurbinasve për dy takimet me malazezët, ku bie në sy përfshirja e disa emrave të rinj. Mario Barjamaj, Michel Babatunde, Segerso Geci dhe Ortelio Biba janë emrat e bashkuar me skuadrën e Shpëtim Duros. Barjamaj transferohet nga Tomori dhe luan si mesfushor qendre. Në edicionin e fundit luajti 23 ndeshje, duke shënuar dhe 3 gola.

Nigeriani Michel Babatunde ka një CV të pasur, teksa ka qenë pjesë e kombëtares së tij në dy botëroret e fundit. 29-vjeçari ka luajtur në Ukrainë, Katar dhe Marok së fundmi.

Segerso Geci do në sezonin e fundit ishte pjesë e Korabit, ndërsa Ortelio Biba ka qenë pjesë e Internacionalit si dhe luan me Shqipërinë U-18. Pjesë e listës është dhe Luka Cucin, i cili është prezantuar nga klubi kurbinasit, ndërsa është rikthyer nga huazimi dhe Fatmir Prengaj, që ishte pjesë e Erzenit.

Laçi do të luajë ndeshjen e parë në “Elbasan Arena”, të enjten, në orën 21:00, ndërsa do të diskutojë kualifikimin një javë më vonë në shtetin fqinj. Ndeshja mes Laçit dhe Iskras do të transmetohet live dhe ekskluzivisht në SuperSport.