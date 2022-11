Ish-i i Manchester United: Ronaldo duhet larguar sa më parë!

Gary Neville, ish-futbollist i Manchester United, tashmë në rolin e opinionistit, vijon të kritikojë ashpër Cristiano Ronaldon. 47-vjeçari, i sulmuar nga luzitani si një njeri që kërkon të fitojë famë (së bashkë me Rooney-n), tha për “Sky Sport” se drejtuesit e “Djajve të Kuq” duhet t’i japin sa më parë zgjidhje çështjes “Ronaldo”.

“Pyes veten se çfarë po bën Manchester United, sepse realiteti është se ata (drejtuesit) e dinë se duhet të mbyllin kontratën e Cristianos, përndryshe ata do të krijojnë një precedent duke lejuar çdo lojtar të kritikojë klubin në të ardhmen”.

Neville shtoi më tej:

“Unë pajtohem me disa nga gjërat që ka thënë Cristiano dhe shumë tifozë të Man. United do të pajtohen me shumë gjëra që ai ka thënë, por realiteti është se kur jeni i punësuar një klub dhe thoni ato gjëra, marrëdhënie juaj duhet të përfundojë. Man. United duhet t’ia prishë kontratë ditët e ardhshme”.