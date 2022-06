Ish-mbrojtësi i Interit dhe Atleticos drejt kampionatit grek, gati firma me kampionët në fuqi

Sime Vrsaljko drejt kampionatit grek. Mbrojtësi i njohur kroat është lojtar i lirë, pasi i ka skaduar kontrata me Atleticon e Madridit dhe ka arritur marrëveshjen me Olympiacosin, kampion në fuqi të Greqisë.

Mediat greke sigurojnë detajet e kontratës, që do të jetë dy vjeçare me opsion rinovimi, me Vrsaljkon që do të mbërrijë në Athinë të martën për të firmosur dhe bërë prezantimin zyrtar.

Sime Vrsaljko ka kaluar një pjesë të mirë të karrierës te Atletico e Madridit, teksa shënon edhe një eksperiencë një vjeçare te Interi në huazim, ku gjërat nuk i shkuan mirë për shkak dëmtimi.