Ish-mesfushori i Interit rikthehet në Europë si trajner, firmos me klubin e njohur grek

Pas aventurës amerikane në krye të San Jose Earthquakes, për Matias Almeydan do të nisë një përvojë e re në Europë. Mungon ende zyrtarizimi, por gjithçka është vendosur: argjentinasi do të marrë drejtimin e AEK-ut të Athinës.

Ish-mesfushori i Lazios dhe Interit do të nënshkruajë kontratë deri më 30 qershor 2024 me opsion zgjatjeje edhe për një vit tjetër. Tek verdhezinjtë do të zërë vendin e trajnerit të përkohshëm, Sokratis Ofrydopoulos, dhe në skuadër do të gjejë bashkatdhetarin e tij, Sergio Araujo, sulmues i rritur te Boca Juniors.

Almeida e ka drejtuar San José Earthquakes që nga viti 2018 dhe vetëm 10 ditë pas ndërprerjes së kontratës gjeti një skuadër të rëndësishme për të drejtuar në Europë, që mund t’i shërbejë si trampolinë për të marrë në të ardhmen një klub më të madh. Më parë ai kishte fituar një Champions League të CONCACAF-it me meksikanët e Chivas.

Në Greqi, Almeyda do të ketë rival ish-shoku të tij të skuadrës në përfaqësuesen e Argjentinës, German Burgos, aktualisht trajner i Aris Selanikut.