Ish-sulmuesi i Barçës, në krah të Xavit: Po të mos ishte ai, do të kishte shpërthyer vullkani

Thierry Henry, ish-lojtari i Barcelonës dhe ndihmëstrajneri aktual në kombëtaren belge, ka analizuar situatën e vështirë që po kalon Barcelona pas eliminimit nga Champions League që në fazën e grupeve:

“Tek Barcelona nuk ka kohë, kjo është një nga gjërat më të komplikuara. Njerëzit presin të fitojnë menjëherë, sidomos pas shpenzimeve të rëndësishme të kryera në verë. Rezultatet e këqija të bëjnë të largohesh, siç ndodhi me Steven Gerrard. E pushuan shumë shpejt, nuk e lanë të punonte për të bërë një ekip.”

Francezi këmbëngul se po të ishte një trajner tjetër, do të kishte më shumë debat për ta shkarkuar po lënë të punojë.

“Nëse do të ishte një trajner tjetër, do të kishte një vullkan kritikash. Por me Xavin, që është një njeri i familjes, nuk po ndodh. Ata janë të dytët në La Liga. Sot të gjithë themi që Lewandowski duhet të kishte shënuar kundër Bayernit (në Mynih). Nuk është faji i tij (Xavit), por kur je trajner i Barçës, do të të gjykojnë”.

Për largimin e një pjese të tifozëve para se të përfundonte ndeshja me Bayernin, Henry komentoi:

“E thashë para ndeshjes se do të luhej për krenarinë dhe për të treguar se mund të fitosh një ndeshje të madhe. Nuk është vetëm trajneri. Gjëra të tjera do të vihen në dyshim. Nëse jeni kapiteni i anijes, pa dyshim që do të duhet të jepni më shumë shpjegime. Ai është i dyti në La Liga. Mendoj se ai (Xavi) po bën një punë të shkëlqyeshme.”