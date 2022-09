“Ishte katastrofë”, ish-trajneri i Tottenham i sugjeroi Lampard lojtarin e kombëtares: Kush mendon se je?

Karriera e Delle Alli nisi të marrë tatëpjetën prej kohës së tij tek Tottenham, por goditja finale erdhi pas transferimit te Everton nën urdhrat e trajnerit Frank Lampard. Fantazisti britanik që tashmë është huazuar në Turqi te Besiktas, iu sugjerua trajnerit Lampard nga ana e Harry Redknapp. Por, Redknapp së fundmi e pranon se ka gabuar me Delle Alli duke theksuar se ai ishte një katastrofë te Everton.

“Dele Alli ishte një katastrofë te Everton, e shihja të luante dhe vetëm humbiste topin. Ecte në fushë, nuk vraponte, nuk e di çfarë ndodhi me të. Ka shkuar në Turqi tani, por ku po shkon karriera e tij? Firmosi me Everton dhe atë ditë u paraqit me Rolls Royce, ku mendon se po shkon me këtë sjellje?”, përfundon Redknapp.

Pritshmëritë për Dele Alli ishin të mëdha teksa në Angli e konsideronin si një prej lojtarëve ofensivë më të dalluar të gjeneratës së tij, mirëpo shpërqëndrimet përtej botës së futbollit, bënë që 26-vjeçari të humbasë motivimin për futbollin ndërsa tashmë ka përfunduar jashtë skenave të mëdha botërore.