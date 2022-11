Ismajli: Kemi bërë një ndeshje të madhe, e prisja një gol pasi jam në formë të mirë

Ardian Ismajli është padyshim një nga kuqezinjtë më në formë, pasi po bën një performancë të shkëlqyer këtë sezon në Serinë A dhe mbrëmjen e sotme ishte pikërisht ai që shënoi golin e avantazhit momental të Shqipërisë në miqësoren ndaj Italisë.

Pas sfidës Ismalji u ndal para mikrofonit të SuperSport, ku tregoi emocionet e golit dhe falënderoi shokët e skuadrës për atë që dhanë në fushën e lojës.

A e prisnit një gol ndaj Italisë?

Të them të drejtën kemi bërë një ndeshje të madhe, kemi luftuar deri në fund dhe kemi dhënë maksimumin, çka është e rëndësishme në futboll. E kam pritur golin të them të drejtën, pasi jam në formë të mirë dhe më vjen mirë që erdhi pikërisht mbrëmjen e sotme.

Çfarë ndodhi, që avantazhi u përmbys shumë shpejt?

Pas golit na kapi pak euforia. Goli i parë i Italisë ishte pak me fat, ndërsa i dyti me kundërsulm. Me punë mund t’i shmangim këto gabime dhe të përmirësohemi edhe më shumë.

A mendoni se kjo ndeshje mund të jetë një kartolinë e Ismajlit për të ardhmen?

E rëndësishme është që unë të punoj sa më shumë e të përmirësohem, pasi të gjithë të tjerat do të vijën vetë më pas.