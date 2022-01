Italia mbyll stadiumet, nga 16 janari vetëm 5 mijë tifozë!

COVID-19 është kthyer në një çështje madhore për të gjitha shtetet më të rëndësishme europiane me virusin famëkeq që vazhdon të ndikojë negativisht në financat e klubeve të futbollit. Sëfundmi asamblea e ligës italiane të futbollit për shkak të rasteve të shumta me COVID-19, ka vendosur të reduktojë nga 50% e impianteve në vetëm 5 mijë persona maksimumi praninë e tifozëve në stadium duke nisur nga data 16 janar deri në 23 janar.

Me përjashtim të raundit të 21-të dhe Superkupës së Italisë Juventus-Inter që do të luhen me 50 % të kapacitetit, dy javët e ardhshme të Serie A do të zhvillohen me shumë pak tifozë në shkallët e stadiumeve dhe ky është një lajm shumë i keq për fansat e futbollit italian.