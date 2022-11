Italia, prapaskena me Dukën, Mancini, lojtarët e Superiores dhe e ardhmja: Edi Reja “hap kartat”

Shqipëria do të luajë dy takime miqësore në ditët e ardhshme. Kuqezinjtë presin Italinë në “Air Albania” (16 nëntor), teksa tri ditë më vonë sfidojnë Armeninë në të njëjtin stadium. Dueli ndaj kampionëve të Europës do të jetë shumë emocionues për Edi Rejën.

Në prononcimin për shtypin, trajneri italian zbuloi edhe prapaskenën në lidhje me miqësoren ndaj Italisë së Roberto Mancinit, duke treguar se çfarë i tha presidentit Armand Duka sapo mori vesh që të kaltrit po kërkonin duele miqësore pas dështimit për t’u kualifikuar në Katar 2022.

Reja preku edhe tema të tjera, duke nisur nga tre lojtarët e ftuar nga kampionati shqiptar: Eneo Bitri dhe Andi Hadroj (Partizani), dhe Erdenis Gurishta (Vllaznia). Sa i përket rinovimit, 77-vjeçari dëshiron të vazhdojë aventurën në stolin kuqezi, por takimi me Dukën do të vendosë të ardhmen e tij.

“Italia? Sfida ndaj Italisë do të jetë shumë emocionuese për mua dhe Shqipërinë. Kënaqësi dhe krenari të përballem me Italinë time. Do të provoj emocione të mëdha dhe të bukura, do t’i këndoj dy himnet. I thashë presidentit: bëj maksimumin të luajmë ndaj tyre, pasi ata po kërkojnë miqësore pas eliminimit nga Kupa e Botës. Menjëherë biseduam dhe shkoi mirë, kështu që nuk ka më bukur.

Lojtarët e Superiores? Ka edhe të tjerë lojtarë nga kampionati shqiptar që më kanë lënë përshtypje të mira. Mua më pëlqen të thërras gjithmonë 3-4 lojtarë nga kampionati vendas. Ata janë treguar të jashtëzakonshëm në miqësoren ndaj Katarit, të gjithë luajtën shumë mirë. Nuk e merituam humbjen, krijuam 2-3 raste, na u mohua edhe një penallti. Zhvilluam një futboll të mirë dhe u treguam agresivë. Janë edhe 3-4 lojtarë të tjerë ndaj të cilëve kam krijuar ndjesi pozitive.

Të gjithë kanë shanse të njëjta për të luajtur ndaj Italisë, kot nuk i kam ftuar, kam besim tek ata. Lojtarët e Superiores më treguan se gëzojnë një gjendje të mirë fizike, ata mund t’i përballojnë 90 minuta.

E ardhmja? Të luajmë këto dy ndeshje, më pas do të kemi kohë për të biseduar. Me presidentin Duka kam një raport miqësie dhe vlerësimi. Do të ulemi të bisedojmë, do të marrim vendimin më të mirë për Shqipërinë. Unë jam i gatshëm për të vazhduar si trajneri i Kombëtares.

Miqësorja? Mancinin e njoh mirë, ai nuk do vijë për një shëtitje në Tiranë. Ai do provojë disa lojtarë të rinj. Italia është një skuadër e frikshme, por mua më intereson që Shqipëria të zhvillojë një ndeshje të mirë dhe të jetë në lartësinë e duhur. Rezultati varet nga lojtarët që do zbresin në fushën e lojës. Mancini do provojë lojtarë të rinj, pasi ky është qëllimi i miqësoreve.

Ekipi? Këto dy ndeshje janë shumë të rëndësishme, do kem mundësinë të shoh disa lojtarë. Kemi probleme me dëmtimet, por edhe me klubet. Balliu ka disa probleme, njësoj edhe për Dermakun. Balaj, Cikalleshi dhe Seferi kanë ndeshje me klubet, edhe Uzuni. Gjimshiti sapo është rikuperuar nga një dëmtim, Atalanta është e shqetësuar, por në darkë do të bëjmë një vlerësim më të mirë të lojtarëve që do kemi në dispozicion.

Do doja të hidhja në fushë lojtarët më të mirë të mundshëm ndaj Italisë, por mbetet për t’u parë. Të rinjtë do të jenë në stol, mund të luajnë edhe tre lojtarët e ftuar nga Superiorja. Njësoj edhe për Abazajn, i cili bëri mirë në miqësoren e fundit”, përfundoi trajneri i kombëtares kuqezi.