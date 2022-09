Iu ofrua Interit e Romës, mbrojtësi francez firmos me klubin e Bundesligës

Dan Axel Zagadou gjen skuadër. Ish-mbrojtësi i Borussias së Dortmundit, i cili ishte pa ekip që prej muajit korrik, ka vendosur të qëndrojë në Bundesligë dhe ka firmosur për katër sezone me skuadrën e Stuttgartit.

Mbrojtësi 23-vjeçar francez ishte pjesë e Borussias së Dortmundit që prej 2017-ës dhe si lojtar i lirë, këtë verë iu ofrua edhe klubeve si Roma e Interi në Serinë A, por nuk arriti akord me asnjë prej tyre.

Tani Zagadou ka firmosur për 4 sezone me Stuttgartin dhe do të mbajë veshur fanellën me numrin 23, teksa dy javët e ndërprerjes së kampionatit gjerman, do t’i shërbejnë për të gjetur formën më të mirë deri në rinisjen e Bundesligës.