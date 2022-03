“Jam gati të shkoj me makinë në Francë”, Tuchel karikon Chelsea

Thomas Tuchel tenton të mbajë lart moralin te Chelsea, edhe pse atmosfera te kampionët e Europës nuk është aspak e mirë. Dyshime dhe pasiguri janë krijuar pas sanksioneve kundrejt Roman Abramovich.

Qeveria britanike ka ngrirë asetet e presidentit rus të klubit londinez për shkak të lidhjeve të tij me Vladimir Putin. Shitja e Chelsea është bllokuar dhe klubi nuk mund të bëjë blerje apo shitje lojtarësh.

“Blutë e Londrës” do të luajnë të mërkurën takimin e kthimit të raundit të 1/8-ve në Champions League kundër Lille. Chelsea fitoi 2-0 në “Stamford Bridge”, rezultat që do tentojë ta ruajë në Francë.

Një gjerman si Tuchel nuk dorëzohet në këtë moment të vështirë, teksa karikon lojtarët e tij para ndeshjes së rëndësishme. “Nëse disa vite më parë do të më pyesnin se çfarë do të isha i gatshëm të bëja për një ndeshje të Champions League, do të përgjigjesha: çdo gjë.

Sipas informacionit tim të fundit, ne do të fluturojmë me avion drejt Francës. Nëse nuk ndodh do të shkojmë me tren, përndryshe me autobus. Jam gati të ngas vetë një makine me shtatë ulëse.

Jam gati ta bëj, do e bëj, shënojini këtë fjalë që po them. A do të qëndroj edhe sezonin e ardhshëm? As mos kini dyshime. Ne po ndjekim atë që po ndodh çdo ditë, pasi mund të ketë ndryshime”, deklaroi Tuchel.