“Jemi të pikëlluar”/ 207 gola me Ajaksin, ndahet nga jeta legjenda e futbollit holandez

Është ndarë nga jeta në moshën 84-vjeçare Henk Groot, njuë nga golashënuesit më të mirë të historisë së Ajaksit. Klubi holandez ka dhënë lajmin e hidhur me anë të një postimi në Twitter.

“Jemi të pikëlluar për ndarjen nga jeta të ish-lojtarit tonë Henk Groot në moshën 84-vjeçare. Ai luajti 305 ndeshje për Ajax-in dhe shënoi 207 gola. Mendimet tona janë me miqtë dhe familjen e tij”, shkruan Ajax.

Groot është një nga legjendat e “Harkëtarëve”. Ai luajti me Ajaksin në vitet 1959-1970, duke fituar shtatë trofe, teksa më pas u transferua te Feyenoord, ekip me të cilin fitoi titullin dhe Kupën e Holandës.

12 gola realizoi në 39 ndeshje me kombëtaren holandeze ish-sulmuesi i njohur. Me 207 golat e shënuar me Ajaksin, Groot renditet si golashënuesi i katërt më i mirë në historinë e klubit nga Amsterdami.