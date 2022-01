“Jo palë me absurditetin”, Tirona Fanatics bojkotojnë duelin me Kukësin

Tirana do të sfidojë nesër Kukësin në “Air Albania”. Supersfida e javës së 18-të në Abissnet Superiore, do të fillojë prej orës 16:45, teksa do të transmetohet në Supersport 3.

Bardheblutë kryesojnë kampionatin shqiptar me 6 pikë më shumë se Kukësi dhe Laçi, por nesër nuk do të kenë mbështetjen e grupimit “Tirona Fanatics”.

Me anë të një komunikate zyrtare të shpërndarë në rrjetet sociale, ultrasit e 25 herë kampionëve të Shqipërisë kanë theksuar se nuk të jenë të pranishëm në shkallë për të mbështetur ekipin e zemrës.

“Nesër Fanatics nuk do të jenë prezent në Air Albania. Jo në stadium me kartë identiteti. Jo palë me absurditetin! Ne jemi TIRONA”, lexohet në postimin zyrtar të grupimit ultras të Tiranës.