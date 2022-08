Jo vetëm Kraja, Pescara siguron edhe ish-lojtarin e Shqipërisë U21

Pescara ka afruar një tjetër futbollist shqiptar pas mesfushorit Erdis Kraja, i cili kaloi te “Delfinët” në huazim për një vit nga Atalanta.

Klubi që garon në Serie C dhe kërkon rikthimin në divizionin e dytë të futbollit italian, ka siguruar edhe shërbimet e Aristidi Kolajt.

23-vjeçari, i cili numëron 8 ndeshje me Shqipërinë U21, është shkëmbyer me Luca Lombardin me klubin e Alessandrias. Kolaj regjistroi një gol në 20 ndeshje në Serie B me Alessandrian sezonin e fundit.

Mesfushori ofensiv, i cili luan edhe si sulmues, do të nisë një aventurë të re te Pescara, klub me të cilin ka firmosur një kontratë 3-vjeçare me opsionin e zgjatjes së bashkëpunimit deri në vitin 2026.

Pjesë e Pescarës është edhe Ledian Memushaj. Ish-mesfushori i kombëtares shqiptare u tërhoq nga futbolli më 1 korrik, teksa më pas mori drejtimin e ekipit të të rinjve të Pescarës, ekip me të cilin mbajti edhe shiritin e kapitenit kur luante si futbollist.

