Jo vetëm Lingard, klubi historik në Premier League synon edhe lojtarin e Juventus

U deshën plot 23 vite që një nga klubet historike të Anglisë, Nottingham Forest të rikthehej në Premier League. Tashmë, që janë pjesë e elitës, drejtuesit janë duke bërë maksimumin në merkato për një përfaqësim sa më dinjitoz teksa deri më atni kanë nënshkruar me plot 11 futbollistë ku më i famshmi dhe i bujshmi është transferimi i Jesse Lingard nga Manchester United.

Megjithatë, goditjet e bujshme duket se nuk do të mbyllem vetëm me sulmuesin për Nottingham Forest pasi këta të fundit janë vënë në ndjekje edhe të Aaron Ramsey. I përfunduar jashtë planeve të trajnerit Massimiliano Allegri, Juventus po përpiqet të mbyllë kontratën me uellsianin i cili më pas do të ishte një lojtar i lirë.

Kështu, Nottingham është në pritje dhe Ramsey mund të jetë lëvizja e radhës në merkato ndërsa për klubin firma me një lojtar me shumë eksperiencë mund të konsiderohet tejet e vlefshme. Në rast se gjithçka mbyllej me sukses, atëherë Ramsey do të rikthehej në Premier League pas eksperiencës me Arsenal. Ndërkaq, vlen të theksohet se mesfushori e ka veshur edhe më parë fanellën e Nottingham Forest kur është huazuar në sezonin 2010-2011 nga Arsenal.