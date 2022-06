Jo vetëm në Itali/ Vrionin e kërkojnë edhe klubet në Holandë, Francë e Belgjikë

Giacomo Vrioni do të largohet edhe një herë nga Juventusi dhe këtë herë me siguri do të jetë përfundimtare.

Pasi fitoi trofeun e golashënuesit më të mirë në Austri me fanellën e WSG Tirol (19 gola), 23-vjeçari shqiptar u rikthye në Torino pasi përfundoi huazimi.

Drejtuesit e Juventusit po punojnë për shitjen e tij dhe sipas asaj që raportojnë mediet italiane, për sulmuesin ka oferta nga Holanda, Belgjika (Charleroi), Franca apo edhe Turqia.

Nga shitja e tij, Juve mund të mbledhë maksimumi 10 milionë euro, gjë që do të ishte shumë e dobishme, duke qenë se “Zonja e Vjetër” dëshiron të bëjë disa afrime këtë merkato.

Ndërkohë edhe në Itali ka klube të interesuara për shqiptarin, si Sampdoria që ka nisur edhe kontaktet e para me Juven, megjithatë duke parë se kërkesat për Vrionin sa vijnë e shtohen, “bardhezinjtë” pritet të vendosin me shumë qetësi për këtë lëvizje, që të marrin shumën e dëshiruar.