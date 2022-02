Jo vetëm Reginaldo, Dinamo afron një tjetër sulmues nga merkato e janarit

Dinamo ka përforcuar radhët në fazën ofensive teksa ka firmosur me sulmuesin Arbër Mehmetllari, i cili do të jetë një opsion më shumë për trajnerin Bledi Shkëmbi.

21-vjeçari i bashkohet në këtë formë kolegëve Chinedu dhe Reginaldo për të luftuar për një vend titullari te blutë e kryeqytetit, ndërsa rikthehet në Shqipëri pas eksperiencës në Kroaci me skuadrën e Lokomotivës së Zagrebit.

Kujtojmë se në të kaluarën, Mehmetllari është aktivizuar edhe me Bylisin e Luftëtarin ndërsa tashmë do të kërkojë të bëjë mirë edhe me ekipin kryeqytetas.