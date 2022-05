Josa: Europën do e arrijmë nga kampionati, skuadra reagoi mirë

Mirel Josa ka debutuar me fitoren 3-1 në krye të stolit të Vllaznisë, në ndeshjen ndaj Egnatias. Ndërsa ka folur për emisionin “Gol pas Goli” Josa theksoi se Europën e synojnë si nga kampionati ashtu edhe nga kupa.

Më tej ai u shpreh se sheh që të gjitha skuadrat do luajnë në maksimumin e tyre, edhe Tirana ndaj Kukësit, ndaj shtoi se shpreson që t’ja dalin të jenë në Europë nga kampionati.

Fitorja: “Mundësitë janë që të arrijmë Europën dhe do të mundohemi t’ja bëjmë hyzmetin 100% në kampionat. E rëndësishme është që u fitua ndeshja dhe që skuadra mu përgjigj siç dëshiroja, u përsëritën gabime që janë bërë në ndeshje të tjera.”

A besoni se Tirana do jetë me Kukësin siç ishte me Vllaznisë? “E besoj, nuk kam vënë ndonjëherë në diskutim ndershmërinë e Tiranës apo të skuadrave të tjera. Edhe kur kam qenë unë futbollist kemi pasur raste të tolerimit jo të qëllimshme, por them se do ia lëmë kohës për çfarë do arrijë unë me skuadrën time.”