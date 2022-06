Jose Mourinho do të kthehet pas thuajse një dekade në “Camp Nou”

Do të jetë Roma e Jose Mourinhos dhe Marash Kumbullës rivalja e Barcelonës këtë verë për trofeun “Joan Gamper”. Klubi katalan do të përsërisë formatin e vitit të kaluar dhe do të ketë një përballje të dyfishtë, pasi në të njëjtën datë do të përballen edhe skuadrat e femrave të Barçës dhe Romës.

Takimi është caktuar të zhvillohet më 6 gusht në “Camp Nou”. Skuadrat e femrave do të luajnë në orën 17:30 dhe më pas ekipet e meshkujve në orën 21:00.

Do të jetë hera e parë që Jose Mourinho viziton stadiumin mitik “Camp Nou” që kur u largua nga Reali i Madridit. Takimin e fundit në këtë impiant e ka zhvilluar në vitin 2013, për Kupën e Mbretit (takimi i kthimit), të fituar 1-3 nga “Los Blancos” (Barça u eliminua).

Ndeshja e trofeut “Gamper” do të shërbejë si një prezantim dhe test i fundit për futbollistët e Xavi përpara fillimit të La Ligas, në fundjavën e 13 dhe 14 gushtit.