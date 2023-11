Julen Guerrero: Mourinho është i mirë me lojtarët e rinj, djali im do marrë eksperiencë te Roma

Ish-legjenda e Athletic Bilbao, Julen Guerrero Lopez dha një intervistë për gazetën spanjolle “AS”, në të cilën ai vlerësoi trajnerin e Romës, Jose Mourinhon.

Djali i tij, Julen Jon Guerrero Jr, luan për Romën, ku u transferua në verë, si huazim nga Real Madrid dhe këtë ish-lojtari i përfaqësues së Spanjë e konsideron si një lëvizje të zgjuar, pasi sipas tij tekniku portugez di si të punojë me lojtarët e rinj.

“Po, ai u stërvit për disa ditë me ekipin e parë dhe e vërteta është se ai u trajtua shumë mirë. Nga ajo që tregon mu aim bir. Mourinho i pret shumë mirë të rinjtë, përpiqet t’i ndihmojë. Përvoja që do të marrë duke u stërvitur me të dhe me lojtarët e ekipit të parë sigurisht që do të jetë e dobishme”- nënvizoi ai.

Guerrero Jr ka luajtur 5 ndeshje deri më tani në kampionatin Primavera me “verdhekuqtë” me trajner Federico Guidi me Romën e këtij grupi që zë vendin e shtatë me 17 pikë të grumbulluara në 10 ndeshje.