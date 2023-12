Juventus gjen zgjidhjen për Rabiot, francezi bindet me një “premtim”

Adrien Rabiot do të vijojë të luajë me Juventus paktën deri në vitin 2025. Firmë nuk ka ende, por bisedimet janë në rrugën e duhur dhe vullneti i të dyja palëve është të vazhdojnë bashkëpunimin. Kontrata e mesfushorit përfundon në verën e vitit të ardhshëm dhe bardhezinjtë druheshin se mund ta humbisnin 28-vjeçarin me parametër zero, apo edhe të detyroheshin ta shisnin në merkaton e janarit.

Megjithatë, vetë futbollisti është bindur nga trajneri Massimiliano Allegri me të cilin ka një raport të shkëlqyer dhe do të luajë për “Zonjën e Vjetër” edhe për një tjetër sezon. Sigurisht, Rabiot i është premtuar një rritje page edhe pse minimale, e po gjithashtu francezi ka marrë garancinë se në rast se vjen një ofertë bujare si për vetë lojtarin ashtu edhe për klubin, do të merret në konsideratë.

Juventus do të veprojë në këtë formë sa i takon rinovimit të kontratës jo vetëm me Rabiot, por edhe me Chiesën. Kështu, klubi shmang largimin e potagonistëve kryesor me parametër zero e gjithashtu ruan bilancin sa i takon shpenzimeve për pagat sezonale.

Nga ana tjetër, edhe vetë lojtarët ndjehen të sigurt me këtë formulë me klubin që i garanton se do t’i hapë dyert në rast të një oferte të rëndësishme. Rabiot është pjesë e Juventus prej vitit 2019 kur u transferua nga PSG, ndërsa në këtë sezon, mesfushori është shndërruar në një element thelbësor për bardhezinjtë pasi është rikthyer në versionin e tij më të mirë duke shënuar gola dhe shëbyer asist.