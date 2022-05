Juventusi i komunikon vendimin sulmuesit, kthehet në Spanjë

Juventusi ka hequr dorë nga opsioni i blerjes së Alvaro Moratas. E shkruan gazeta spanjolle “Marca”, duke nënvizuar se si klubi i Juventusit ia ka komunikuar tashmë lojtarit këtë vendim.

Morata është në fund të sezonit të dytë të huazimit nga Atletico e Madridit dhe bardhezinjtë, për ta mbajtur, duhet të shpenzojnë 35 milionë euro. Juve u përpoq ta ulte këtë shifër, duke negociuar me “Los Colchoneros”. Tashmë sulmuesi, kontrata e të cilit me Atleticon skadon në vitin 2023, do të kthehet te klubi spanjoll.