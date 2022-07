Ka luajtur pak minuta në elitë, Bayerni shpenzon gati 30 milionë euro për një 17-vjeçar

Mathys Tel është lojtari më i ri i Bayernit të Mynihut, për të cilin gjigantët gjermanë ka shpenzuar plot 20 milionë euro plus 8.5 në formë variablash. Sulmuesi i lindur në vitin 2005 është një nga xhevahiret e futbollit francez. Ai ka luajtur vetëm 79 minuta si profesionist mes Ligue 1, Kupës së Francës dhe Ligës së Konferencës me Stade Rennais, skuadër në të cilën debutoi në moshën 16-vjeçare. Ai që konsiderohet pasuesi i Robert Lewandowskit ka nënshkruar deri në vitin 2027 dhe do të mbajë numrin 39.

Lojtari premtues francez është 1.83 metra i gjatë, është shpejtë, në sulm punon në të gjitha pozicionet, por i parapëlqen roli i qendërsulmuesit.

Ai u bë i njohur në Europianin e fundit U-17 ku shënoi 3 gola dhe asistoi në një rast. Duke u bërë një pjesë themelore e Francës kampione. Tani ai nënshkruan kontratë deri në qershor 2027 dhe do të mbajë numrin 39.

Ka nga ata që e konsiderojnë “mini Mbappé”. Mes tyre edhe trajneri i skuadrës bavareze.

“Në një të ardhme jo shumë të largët, ai do të shënojë 40 gola në sezon. Por do të isha i lumtur nëse ai do të shënonte 10 në këtë sezon të parë,” – deklaroi tha Julian Nagelsmann. – “Një ditë mund të bëhet një nga sulmuesit më të mirë”.

Vetë talenti francez, në prononcimin e parë si lojtar i klubit bavarez, deklaroi:

“Jam shumë i lumtur që jam këtu. Do të thosha se për mua është një ndër ekipet më të mira në botë. Kjo është një sfidë e madhe dhe e marr shumë pozitivisht. Jam shumë i vendosur t’i bëj gjërat mirë. Mezi pres të dal në fushë, të takoj shokët e skuadrës,,” u shpreh futbollisti i ri.