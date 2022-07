Ka një arsye pse zgjodhi numrin 22 në fanellë, Di Maria bëhet “nostalgjik”

Angel Di Maria është zyrtarizuar tek Juventus duke nënshkruar një kontratë njëvjeçare (5.5 milionë euro rrogë) me bardhezinjtë teksa vjen me parametër zero pasi përfundoi eksperiencën me PSG. Edhe pse është tashmë në moshën 34-vjeçare, pritshmëritë për sulmuesin anësor janë të larta, madje në mbërritjen e tij në Torino, fansat e Zonjës së Vjetër i kërkuan trofeun e Champions League.

Dhe, në fakt, Di Maria duket se ka të njëjtin objektiv me tifozët e Juventus duke qenë se së fundmi ka shpjeguar arsyen se pse zgjodhi numrin 22 në fanellë. Di Maria thekson se ky numër i sjell fat pasi pikërisht me numrin 22 në shpinë fitoi Champions League me Real Madrid.

“Zgjodha numrin 22 sepse e kam mbajtur edhe te Real Madrid dhe më kujton menjëherë suksesin në Champions League. Unë e di që edhe Juventus kërkon me ngulm triumfin në Europë, ndaj mendova për këtë zgjedhje”, u shpreh Di Maria.