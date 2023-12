Kalendari i plotë i Euro 2024-ës, datat dhe stadiumet e ndeshjeve

Europiani Gjermani 2024 ka marrë udhë këtë pasdite në hamburg, ku u hodh shorti për fazën e grupeve të kompeticionit që do të startojë më 14 qershor në “Allianz Arena” të Mynihut, me ndeshjen Gjermani-Skoci.

Goglat vendosën Shqipërinë në grupin B me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë, teksa më poshtë është kalendari i plotë i Europianit, përfshi edhe ndeshjet e kuqezinjve të Sylvinhos.

Kalendari i plotë:

14 Qershor

Gjermani vs Skoci (Munich, 21:00)

15 Qershor

Spanjë vs Kroaci (Berlin)

Itali vs SHQIPËRI (Dortmund)

Hungari vs Zvicër (Cologne)

16 Qershor

Danimarkë vs Angli (Gelsenkirchen)

Play Off A vs Holandë (Hamburg)

Slloveni vs Serbi (Stuttgart)

17 Qershor

Austri vs Francë (Düsseldorf)

Belgjikë vs Sllovaki (Frankfurt)

Rumani vs Play Off B (Munich)

18 Qershor

Portugali vs Çeki (Leipzig)

Turqi vs Play Off C (Dortmund)

19 Qershor

Kroaci vs SHQIPËRI (Hamburg)

Skoci vs Zvicër (Cologne)

Germany vs Hungari (Stuttgart)

20 Qershor

Spanjë vs Itali (Gelsenkirchen)

Danimarkë vs Angli (Frankfurt)

Slloveni vs Serbi (Munich)

21 Qershor

Play Off A vs Austri (Berlin)

Holandë vs Francë (Leipzig)

Sllovaki vs Play Off B (Düsseldorf)

22 Qershor

Play Off C vs Çeki (Hamburg)

Turqi vs Portugali (Dortmund)

Belgjikë vs Rumani (Cologne)

23 Qershor

Zvicër vs Gjermani (Frankfurt)

Skoci vs Hungari (Stuttgart)

24 Qershor

Kroaci vs Itali (Leipzig)

SHQIPËRI vs Spanjë (Düsseldorf)

25 Qershor

Holandë vs Austri (Berlin)

Francë vs Play Off A (Dortmund)

Angli vs Slloveni (Cologne)

Danimarkë vs Serbi (Munich)

26 Qershor

Çeki vs Turqi (Hamburg)

Play Off C vs Portugali (Gelsenkirchen)

Sllovaki vs Rumani (Frankfurt)

Play Offf B vs Belgjikë (Stuttgart)