Kalendari/ Premier League nis më 5 gusht, raundi i parë mbyllet për tre ditë

Sezoni i ri i Premier League do të nisë shumë më shpejt seç jemi mësuar, më saktësisht më 5 gusht dhe tashmë është vendosur edhe kalendari i ndeshjeve, të cilat do mund t’i ndiqni ekskluzivisht vetëm në “Super Sport”. Java e parë do të luhet në tre ditë, pra më 5, 6 dhe 7 gusht.

Edicionin që u mbyll, kampion të elitës së futbollit anglez ia dolën të bëhen djemtë e Pep Guardiolës, të ndjekur më pas nga Liverpool, me vetëm 1 pikë diferencë.

Sezonin 2022-2023 Manchester City do e nisë me përballjen në transfertë ndaj West Ham United, teksa “The Reds” do të përballet me skuadrën e ngjitur në Premier League, Fulham City-n.

Kalendari i javës së parë të Premier League:

Sfidat më interesante të Manchester United janë:

20 Gusht / Man UTD – Liverpool (Java 3)

3 Shtator / Man UTD – Arsenal (Java 6)

1 Tetor / Man City – Man UTD (Java 9)

19 Tetor / Man UTD – Tottenham (Java 12)

22 Tetor / Chelsea – Man UTD (Java 13)

Sfidat më interesante të Mancester City:

10 Shtator / Man. City – Tottenham (Java 7)

1 Tetor / Man. City – Man. UTD (Java 9)

15 Tetor / Liverpool – Man. City (Java 11)

18 Tetor / Arsenal – Man. City (Java 12)

2 Janar / Chelsea – Man. City (Java 19)

Derbit e Londrës:

13 Gusht / Chelsea – Tottenham (Java 2)

1 Tetor / Arsenal – Tottenham (Java 9)

5 Nëntor / Chelsea – Arsenal (Java 15)

Sfidat më interesante të Liverpool janë:

20 Gusht / Man. UTD – Liverpool (Java 3)

17 Shtator / Chelsea – Liverpool (Java 8)

8 Tetor / Arsenal – Liverpool (Java 10)

15 Tetor / Liverpool – Man. City (Java 11)

5 Nëntor / Tottenham – Liverpool (Java 15)

Derbit e qytetit të Liverpool-it:

3 Shtator / Everton – Liverpool

11 Shkurt / Liverpool – Everton

Shënim: Datat respektive mund të ndryshojnë, java jo.