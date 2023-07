Kalon vizitat mjekësore, mungon vetëm zyrtarizmi për kalimin e Mount te United

Mason Mount do të jetë një nga lojtarët e Manchester United.

Sipas raportimeve të medieve britanike, mesfushori anglez, i cili nuk ka rinovuar kontratën me Chelsea-n dhe për rrjedhojë është lojtar i lirë, ka kaluar sot vizitat mjekësore me “Djajtë e Kuq” dhe me siguri këtë të martë do të zyrtarizohet si një përforcim i ri për skuadrën e Erik Ten Hag.

Mount do të nënshkruajë një kontratë 5-vjeçare dhe nga ky transferim anglezi do të fitojë 250,000 paund në javë, të cilat me bonuse mund të rriten në afro 300,000 paund.