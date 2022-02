Kameruni bie te penalltitë, Salah përballë Mane në finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës

Finalja e Kupës së Kombeve të Afrikës do të zhvillohet mes Senegalit dhe Egjiptit. “Faraonët” ia dolën të eliminonin në gjysmëfinale Kamerunin, vendin organizator të turnet, pas goditjeve të penalltive.

Përfunduan me rrjetat të paprekura 90 minutat e kohës së rregullt dhe dy kohët shtesa me nga 15 minuta, ndërsa në ruletën e penalltive vendësit vuajtën presionin e madhe duke qenë të saktë vetëm në serinë e parë me Aboubakar, ndërsa futbollistët e tjerë, Moukoudi, Lea dhje N’jie u treguan të pasaktë përballë Gabaskit.

Për Egjiptin shënuan me radhë Zizo, Abdelmonem dhe Lasheen, pas qenë nevojë të ekzekutohej penalltie e katërt.