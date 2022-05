Kampionati i femrave/ Luhet java e fundit, Apolonia siguron vendin e dytë

Kampionati i femrave do të ulë siparin këtë të mërkurë, me ndeshjen e fundit të javës së 22-të, Vllaznia – Skënderbeu, ku shkodranet do të kurorëzohen si kampione të sezonit futbollistik 2021-2022.

Në përballjet e kësaj jave, spikati sfida Apolonia – Tirana, ku fieraket arritën të triumfonin me rezultatin 4-2. Ky tre pikësh i siguron vendin e dytë në klasifikimin përfundimtar Apolonisë, që këtë edicion ka bërë një paraqitje shumë të mirë, me 16 fitore, dy barazime dhe një humbje, teksa kanë edhe një ndeshje të prapambetur.

Në ndeshjet e tjera të javës, Murlani mundi me shifrat e thella 7-0 skuadrën e Tirana AS, një ndeshje që foli totalisht për shkodranet. Edhe Partizani ia doli të marrë një tjetër tre pikësh mjaft me vlerë këtë javë, duke mundur në transfertë Atletik Club me shifrat 0-2. Në përballjen tjetër, Kinostudio – Teuta, kryeqytetaset ia dolën të fitonin ndeshjen me rezultatin 4-2.

Sakaq, ndeshja finale dhe e fundit e kampionatit, që do të ulë siparin e këtij edicioni, do të luhet në Shkodër, mes Vllaznisë dhe Skënderbeut, në ora 15:00.