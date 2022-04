Kampionati i femrave rikthehet pas pauzës së Kombëtares, njihuni me sfidat e javës së 18-të

Rikthehet sërish kampionati i femrave pas një shkëputje thuajse 10 ditore për shkak të angazhimit me ekipet kombëtare U-19 dhe Kombëtaren A. Këtë fundjavë do të luhet java e 18-të, teksa katër javë kanë mbetur nga përfundimi i këtij edicioni të mbushur me garë dhe emocione.

3 sfida do të zhvillohen të shtunën ndërsa ndeshja e fundit e javës mes Vllaznisë dhe Lushnjës do të luhet ditën e diel. Sakaq, Atletik Club – Kinostudio do të zhvillohet në një ditë tjetër që do të përcaktohet nga Departamenti i Garave në FSHF.

Sfida hapëse e kësaj jave do të jetë ajo mes Tirana AS – Teuta, me kryeqytetaset që do të presin në shtëpi bregdetaret. Tirana AS mori një tre pikësh të vyer në ndeshjen e saj të fundit në kampionat ndaj Lushnjës, ndërsa Teuta e mbylli me një humbje kundër Murlanit. Të dyja skuadrat do të kërkojnë fitore në këtë ndeshje të vështirë që do të zhvillohet në Kamëz në ora 10:00.

Sakaq, ekipi “bardheblu” i kryeqytetit, Tirana do të udhëtojë drejt Shkodrës ku do të përballet me Murlanin. Vajzat e Tiranës kanë zhvilluar një edicion mjaft të mirë, ku numërojnë vetëm një humbje, një barazim dhe ndeshjet e tjera i kanë fituar. Përballë Murlanit do të jetë një ndeshje jo shumë e lehtë, teksa do të përcaktohet nesër fituesja e kësaj sfide, që do të luhet në Shkodër në ora 11:30.

Një tjetër sfidë interesante do të luhet në juglindje të vendit, ku Skënderbeu do të presë në shtëpi skuadrën e Partizanit. Kryeqytetaset duken më favorite në këtë ndeshje që do të nisë në ora 14:00 në Korçë.

Sfida e fundit e javës do të jetë ajo mes Vllaznisë dhe Lushnjës, një ndeshje e lehtë në letër për kampionet në fuqi të vendit, për të cilat kanë rëndësi vetëm 3 pikët. Sfida do të zhvillohet të dielën në Shkodër, në ora 14:00.

E shtunë; Tirana AS – Teuta, ora 10:00

E shtunë; Murlani – Vllaznia, ora 11:30

E shtunë; Skënderbeu – Partizani, ora 14:00

E diel; Vllaznia – Lushnja, ora 14:00