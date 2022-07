Kane elozhe për Conten: Na ka dërguar në një tjetër nivel, i pëlqen të punojë!

Tottenham ka nisur përgatitjet parasezonale me ekipin londinez që ka zgjedhur Korenë e Jugut për ta kryer këtë fazë ndërsa nuk kanë munguar edhe ndeshje miqësore. Por, ajo që ka bërë më së shumti është stërvitje me ngarkesë të plotë që trajneri Antonio Conte ju ka rezervuar futbollistëve të tij pavarësisht se bëhet fjalë për thjesht ditët e para të sezonit.

Në rrjetet sociale kanë qarkulluar video ku Heung Min Son dhe sidomos Harry Kane shfaqen shumë të lodhur dhe nuk ja dalin të ruajnë as ekuilibrin. Mirëpo, pavarësisht torturave që i duhet të durojë nën urdhrat e trajnerit italian, Kane ka vetëm elozhe për Conten duke theksuar se ai e ka dërguar gjendjen fizike të skuadrës në një tjetër nivel.

“Antonio ëshë treguar fantastik. Kam punuar me shumë trajnerë dhe kam mësuar nga të gjithë, por Conte e dërguar gjendjen tonë fizike në një tjetër nivel. Mentaliteti që ka, fakti është është aty çdo ditë me ne në stërvitje dhe mënyra si na përgatit me aq pasion, bën që të marrë më të mirën nga djemtë. Unë ndihem sikur mësoj çdo vit dhe fitoj eksperiencë, por me Conten ky proces është përshpejtuar.

Ndihem në formë të mirë edhe pse ka ende punë për të bërë deri në fillimin e sezonit. Conte na ka sjellë një intensitet tjetër në stërvitje, i pëlqen të punojë shumë. Kërkon të jetë në stërvitje derisa ta kuptojë se në jemi të mirëpërgatitur për ndeshjen. Conte më ka bërë që të kërkoj më shumë nga vetja dhe të përmirësohem, sidomos në aspektin fizik”, u shpreh Kane.