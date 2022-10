“Kanibali” Haaland “kafshon” sërish, ua kalon 98 skuadrave për mesatare golash

Erling Haaland luajti vetëm 45 minutat e para të sfidës mes Manchester Cityt dhe Copenhagen në Ligën e Kampionëve, por aq i mjaftuan për të shënuar dy gola, në fitoren e thellë 5-0 të “citizens”.

Sulmuesi 22-vjeçar çoi në 28 numrin e golave të shënuar në Ligën e Kampionëve dhe këtë shifër e ka realizuar në vetëm 223 ndeshje të luajtura, duke pasur një mesatare prej 1.27 golash për ndeshje.

Kjo mesatare është jo vetëm më e mira se çdo futbollist, por është edhe më e mirë se plot 98 skuadra që kanë marrë pjesë në Champions dhe që kanë shënuar më pak se 1.27 gola për ndeshje.

1.27 – Erling Haaland has scored 28 goals in 22 appearances in the UEFA Champions League, a goals per game record of 1.27; there are 98 teams with a worse goals per game record than him in the competition. Cheat-code. pic.twitter.com/qaX6ITOtpM

