Kante drejt Serie A, dy “gjigantë” italianë në garë për mesfushorin unik

N’Golo Kante ndodhet në vitin e fundit të kontratës me Chelsea. Mesfushori unik është përballur me probleme fizike këtë sezon. Dëmtimet i kushtuan pjesëmarrjen në Kupën e Botës me Francën, ndërkohë që drejtuesit e Chelsea nuk kanë ndërmend të rinovojnë me 31-vjeçarin.

Në kushte të tillë, Juventusi dhe Interi janë gati të përfitojnë. Kante pëlqehet shumë nga dy klubet e mëdha italiane, që në janar do të nisin nga puna për të siguruar një akord me agjentin e lojtarit, i cili mund të nisë një aventurë të re larg Anglisë, aty ku luan prej vitit 2015.

Ndërkohë raportohet se drejtuesit e klubit londinez kanë kërkuar 20 milionë euro për të lënë të lirë Kante në merkaton e dimrit. Te Chelsea nuk duan ta humbasin me parametra zero në fund të sezonit.

Nga ana tjetër, Juventusi dhe Interi mund të presin verën e ardhshme për të siguruar falas një nga lojtarët më të mirë në planet në rolin e tij.