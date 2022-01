Kaos te Napoli, iu bllokohen tre lojtarë pas mbërritjes në Torino

Futbolli italian është aktualisht në një kaos të madh prej valës më të fundit të COVID, që kërcënon falë variantit të ri Omicron. Edhe pse mes shumë pikëpyetjesh nga Autoritetet Shëndetësore, Napoli vendosi të udhëtonte drejt Torinos për ndeshjen e nesërme ndaj Juventus.

Por, me të mbërritur në Torino, stafi është njoftuar se në një vendim të dytë të Autoriteteve Shëndetësore të Napolit, nuk do të mund të zbresin në fushë tre futbollistë. Fjala është për Rrahmanin, Zielinskin dhe Lobotkan, të cilët kanë qenë në kontakt me të infektuarit e tjerë.

Tashmë, protokolli do të “futet” në lojë pasi trajneri Luciano Spalletti nuk ka në dispozicion numrin e mjaftueshëm të lojtarëve për një ndeshje, pasi Napoli është nisur drejt Torinos me 16 futbollistë dhe nëse hiqen tre, atëherë të kaltrit do të kishin të gatshëm vetëm 13.

Tashmë, ndeshja është në dyshim serioz për t’u zhvilluar dhe nëse vendoset për t’u luajtur duke qenë se Napoli është në Torino, atëherë do të shkaktonte polemika të shumta.