Kapiteni largohet nga Prishtina pas 8 vitesh, arrin akordin me klubin e Superiores

Lorik Boshnjaku luan si mesfushor shkatërrues dhe prej vitit 2014 luan për Prishtinën. 26-vjeçari mbante edhe shiritin e kapitenit te rekordmenët e futbollit dardan, me të cilët është ndarë pas 8 vitesh.

Boshnjaku është grumbulluar edhe me përfaqësuesen e Kosovës, por nuk ka arritur të debutojë ende. “Luftëtari” i mesfushës do të vazhdojë karrierën në Abisssnet Superiore.

Ditën e djeshëm ka qenë në Shkodër. Supersport mëson se lojtari i lindur në Prishtinë ka arritur akordin me klubin e Vllaznisë, teksa do të rikthehet në qytetin verior më 15 qershor, datë kur skuadra e Josës nis përgatitjet për sfidat europiane.

Boshnjaku cilësohet si zëvendësuesi perfekt i Ardit Krymit, i cili u transferua me parametra zero te bjellorusët e Shakhtyor Soligorsk, teksa afrimi i tij erdhi pas insistimit të Josës, me të cilin ka punuar më parë te Prishtina.