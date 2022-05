Karsdorp: E kaluara nuk vlen në Tiranë, zemra ime i përket Romës

Rick Karsdorp u bë futbollist profesionist te Feyenoordi, ndërkohë që prej vitit 2017 është pjesë e verdhekuqve të Romës.

Anësori i djathtë i lindur në Feyenoord, foli për ESPN rreth finales së Conference League mes këtyre dy ekipeve, që do të zhvillohet të mërkurën në “Air Albania”, Tiranë.

“Kam kujtime shumë pozitive nga Feyenoord. Tani jam një lojtar i Romës dhe ky është sezoni im i pestë këtu. Unë sigurisht kam një zemër edhe në Romë”.

Finalja? Nuk e di nëse do të luaj nesër. Pyesni Mourinhon. Realisht nuk e di nëse do të luaj, po ta dija do t’jua kisha treguar.

Mendoj se e njoh Feyenoordin, pasi kam luajtur atje kur isha i ri. Unë i njoh shumicën e lojtarëve. I dimë pikat e tyre të forta, duhet të jemi të kujdesshëm”, deklaroi Karsdorp.