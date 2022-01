Kastrioti dhe Teuta kërkojnë ta nisin vitin me këmbën e mbarë!

Kastrioti dhe Teuta do të rikthehen në fushën e lojës të dielën në orën 13:45 në sfidën e vlefshme për llogaritë e javës së 16. Skuadrat nuk i kanë bërë nisje të njëjta edicionit futbollistik dhe vijne me disa ndryshime në përballjen pas pushimeve të vitit të ri. Fakti që krutanët janë skuadra më e rrezikuar për të renë nga kategoria i vuri në alarm drejtuesit teksa ndërprenë bashkëpunimin me trajnerin Ramadan Ndreu dhe emëruan Emiljano Çelën i cili para pak kohësh e mbylli me futbollin e luajtur. Kastrioti do të ketë mungesa të rëndesishme në këtë përballje teksa nuk do të ketë në dispozicion Arber Bashën dhe Donald Mëllugjën.

Sa i përket kampioneve në fuqi, ata nuk kanë qenë skuadra që pamë edicionin e shkuar ndaj bregdetarët do të mundohen të reagojnë në pjesen e dytë të sezonit. Teuta ka qene mjaft aktive në merkato ku siguruan firmat me sulmuesin Rubin Hebaj dhe me mbrojtësin Harallamb Qaqi, transferime që dëshmojnë ambiciet e skuadres për të rikuperuar terren me pjesen e siperme të tabelës. Ndaj dhe në stadiumin e Kamzës do të bëhet një sfidë maksimalisht e luftuar duke parë nevojën e jashtëzakonshme që Kastrioti dhe Teuta kanë për grumbullimin e pikëve për pozicionin aspak të favorshëm ku ndodhen në tabelen e renditjes.