Kastrioti pret Dinamon, përballen dy skuadrat që shënojnë më pak

Kastrioti pret në Kamëz Dinamon, me krutanët që kërkojnë me ngulm pikët për të ngjitur shkallët e klasifikimit teksa janë të fundit në renditje dhe rrezikojnë seriozisht rënien një kategori më poshtë. Krutanët në këtë vit të ri ia kanë dalë të reagojnë dhe me trajnerin Emiliano Çela duket se diçka ka ndryshuar në mekanizmat e skuadrës, pavarësisht se javën e kaluar u dorëzuan ndaj Vllaznisë.

Ndërkaq, vlen të theksohet se Kastrioti i ka humbur dy ndeshjet e këtij sezoni ndaj Dinamos (0-2 dhe 1-0) duke mos ia dalë të shënojnë asnjë gol në portën e kryeqytetasve. Nga ana tjetër, Dinamo vjen në këtë sfidë pas një barazimi zhgënjyes me Egnatian, teksa blutë e drejtuar nga ana e trajnerit Bledi Shkëmbi kanë grumbulluar 19 pikë dhe janë vetëm tre pikë larg zonës së ftohtë.

Sakaq, një tjetër aspekt interesant dhe që bashkon të dyja skuadrat është fakti se si Kastrioti por edhe Dinamo kanë shënuar vetëm 12 gola në 18 javë kampionat. Problemet në sulm në fakt nuk kanë qenë të vetmet pasi edhe numri i golave të pësuar është shumë, me Kastriotin që ka pësuar 30 gola (ekipi që ka pësuar më shumë në Superiore), ndërsa Dinamo ka pësuar 23 gola.