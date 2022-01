Kastrioti-Vllaznia/ Starton sfida në Kamëz, dy ekipet synojnë maksimumin (Video)

Java e 18-të e fundit për fazën e dytë, nis me një duel shumë interesant. Në Kamëz Kastrioti pret Vllazninë. Krutanët kanë ndryshuar fytyrë në 2022 teksa me trajnerin e ri Emiliano Çela në stol kanë grumbulluar 4 pikë në dy ndeshjet e para duke mposhtur Teutën dhe barazuar me Partizanin dhe duke ngjallur shpresat për mbijetesën.

Vllaznia ndërkohë fitoren e vetme në këtë vit të ri e mori në mesjavë në Kupën e Shqipërisë në transfertën ndaj Flamurtarit të Kategorisë së dytë pasi në kampionat ka regjistruar dy barazime me Tiranën dhe Egnatian. Shkodranët do të tentojnë sot fitoren e parë në 2022-in në Abissnet Superiore për të mos humbur akoma më shumë terren me kreun por përballë një Kastrioti në formë do ta ketë shumë të vështirë.

Kastrioti-Vllaznia 0-0

Kronika e ndeshjes:

16′-Vllaznia e rrezikshme me Mustedanagic por reagon në mënyrë të shkëlqyer Sali

10′- Minutat e para nuk prodhojnë asgjë të rrezikshme edhe pse Kastrioti po shikon më shumë nga porta e Zogoviç

Formacionet:

Kastrioti(4-3-3): Sali, Neziri, Dida, Hussein, Rami, Basha, Karakaçi, Okebugëu, Greca, Prodani, Ajazi

Trajner:Emiliano Çela

Vllaznia(4-3-2-1): Zogoviç, Gurishta, Bulatovic, Adili, Hakaj, Jonuzi, Krymi, Heriç, Latifi, Mustedanagic, Djurdevic

Trajner:Thomas Brdaric

Gjyqtar: Adrian Beqiraj

Asistentë: Astrit Mahmuti, Taulant Kasa

Gjyqtar i 4-t: Erjon Bastari

VAR: Andi Koçi

Avar: Rexhino Mersinasi