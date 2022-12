Katar 2022, Botërori më “i pasur” ndonjëherë/ Shifra që do marrë kampioni

Edhe në kohë krize, FIFA nuk kursen asnjë shpenzim. Edicioni I Kupës së Botës Katar 2022 do të jetë më i shtrenjti ndonjëherë dhe do t’u garantojë 32 federatave të ardhura të papara, prej plot 411.8 milionë euro që do të shpërndahen sipas rezultateve të marra, kundrejt 322 milionë që u dhanë në 2018-ën.

Kombëtarja fituese do të marrë në shtëpi 40.2 milionë, 8 më shumë se Franca në Rusi 2018.

Hyrja në finale kap vlerën e 28.5 milionë eurove dhe lojtarët francezë janë duke buzëqeshur, pasi federata e tyre do të rishpërndajë, sipas traditës, 30% të “fitimit” për lojtarët dhe stafin kryesor.

Nëse Franca konfirmon vendin e saj në krye të botës të dielën, secili anëtar i skuadrës do të marrë rreth 400,000 euro.