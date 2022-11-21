Katar 2022

Katar 2022/ Grupi A, Holanda dhe Ekuadori kryesojnë, zero pikë për Katarin dhe Senegalin

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Raundi i parë i grupit A të Botërorit u mbyll me fitoren e Holandës ndaj Senegalit. E cila ka tre pike, po aq sa Ekuadori që fitoi ndaj vendasve, Katarit.

Të dyja këto skuadra, Holanda dhe Ekuadori kryesojnë grupin A, ndërsa Senegali dhe Katar janë me nga zero pikë.

Grupi A

Rezultatet:

Katar-Ekuador 0-2

16′ dhe 31′ Valencia

Senegal-Holandë 0-2

88’ Gakpo, 90+9’ Klaassen

Renditja

Holanda 3 pikë

Ekuador 3 pikë

Senegali 0 pikë

Katar 0 pikë

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