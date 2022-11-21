Katar 2022/ Grupi A, Holanda dhe Ekuadori kryesojnë, zero pikë për Katarin dhe Senegalin
Raundi i parë i grupit A të Botërorit u mbyll me fitoren e Holandës ndaj Senegalit. E cila ka tre pike, po aq sa Ekuadori që fitoi ndaj vendasve, Katarit.
Të dyja këto skuadra, Holanda dhe Ekuadori kryesojnë grupin A, ndërsa Senegali dhe Katar janë me nga zero pikë.
Grupi A
Rezultatet:
Katar-Ekuador 0-2
16′ dhe 31′ Valencia
Senegal-Holandë 0-2
88’ Gakpo, 90+9’ Klaassen
Renditja
Holanda 3 pikë
Ekuador 3 pikë
Senegali 0 pikë
Katar 0 pikë