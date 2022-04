Katar 2022/ Kalendari, datat dhe orarët: Senegal-Holandë sfida hapëse

29 kombëtare kanë siguruar deri tani kualifikimin në Botërorin Katar 2022, teksa dje u hodh shorti. Tetë grupe me nga katër skuadra, maksimumi dy kombëtare europiane për grup dhe duele të forta e të zjarrta.

Kompeticioni më i rëndësishëm do të zhvillohet në dimër, si asnjëherë tjetër më parë, kjo edhe për shkak të motit të nxehtë në Katar. Turneu do të fillojë më 21 nëntor dhe do të zgjasë deri më 18 dhjetor, kur luhet edhe finalja e madhe.

Kupa e Botës është hapur gjithmonë me ndeshjen e kombëtares pritëse, por nuk do të jetë Katari skuadra që do të zbresë e para në fushë. FIFA ka modifikuar rregullin e vjetër, duke mos dhënë shpjegime për një gjë të tillë.

Sfida hapëse do të jetë Senegal-Holandë, që do të zhvillohet më 21 nëntor në “Al Thumama Stadium”, duke nisur prej orës 12:00 me orën tonë. Në të njëjtën ditë do të luhen edhe takimet Angli-Iran (15:00), Katar-Ekuador (18:00), ndërsa në mbrëmje (21:00) SHBA do të sfidojnë fituesin e çiftit Uells- Ukrainë/Skoci.

Dy ekipet e para të çdo grupi do të kualifikohen në raundin e 1/8-ve (3-6 dhjetor). Më pas me radhë: duelet çerekfinale (9-10 dhjetor), dy përballjet gjysmëfinale (13, 14 dhjetor). Finalja e vendit të tretë do të zhvillohet më 17 dhjetor, ndërsa kampionin e ri të botës do e mësojmë më 18 dhjetor.

Grupi A : Katar , Holandë , Senegal , Ekuador Grupi B : Angli , SHBA , Iran , (Skoci/Ukrainë ose Uells) Grupi C : Argjentinë , Meksikë , Poloni , Arabia Saudite Grupi D : Francë , Danimarkë , Tunizi , (Australi/Emiratet e Bashkuara Arabe ose Peru) Grupi E : Spanjë , Gjermani , Japoni , (Kosta Rika ose Zelanda e Re) Grupi F : Belgjikë , Kroaci, Marok , Kanada Grupi G : Brazil , Zvicër, Serbi , Kamerun Grupi H : Portugali , Uruguai , Koreja e Jugut , Gana



KALENDARI DHE ORARET

21 Nëntor



Grupi A – Senegal-Holandë, ora 12:00 (ndeshja hapëse)

Grupi B – Angli-Iran, ora 15:00

Grupi A – Katar-Ekuador, ora 18:00

Grupi B – SHBA-Ukrainë/Skoci/Uells, ora 21:00

22 Nëntor

Grupi C – Argjentinë-Arabia Saudite, ora 12:00

Grupi D – Danimarkë-Tunizi, ora 15:00

Grupi C – Meksikë-Poloni, ora 18:00

Grupi D – Francë-Emiratat e Bashkuara Arabe/Australi/Peru, ora 21:00

23 Nëntor

Grupi F – Marok-Kroaci, ora 12:00

Grupi E – Gjermani-Japoni, ora 15:00

Grupi E – Spanjë-Kosta Rika/Zelanda e Re, ora 18:00

Grupi F – Belgjikë-Kanada, ora 21:00

24 Nëntor

Grupi G – Zvicër-Kamerun, ora 12:00

Grupi H – Uruguai-Koreja e Jugut, ora 15:00

Grupi H – Portugali-Gana, ora 18:00

Grupi G – Brazil-Serbi, ora 21:00

25 Nëntor

Grupi B – Skoci/Ukrainë/Uells-Iran, ora 12:00

Grupi A – Katar-Senegal, ora 15:00

Grupi A – Holandë-Ekuador, ora 18:00

Grupi B – Angli-SHBA, ora 21:00

26 Nëntor

Grupi D – Tunizi-Australi/Emiratet e Bashkuara Arabe/Peru, ora 12:00

Grupi C – Poloni-Arabia Saudite, ora 15:00

Grupi D – Francë-Danimarkë, ora 18:00

Grupi C – Argjentinë-Meksikë, ora 21:00

27 Nëntor

Grupi E – Japoni-Zelanda e Re/Kosta Rika, ora 12:00

Grupi F – Belgjikë-Marok, ora 15:00

Grupi F – Kroaci-Kanada, ora 18:00

Grupi E – Spanjë-Gjermani, ora 21:00

28 Nëntor

Grupi G – Kamerun-Serbi, ora 12:00

Grupi H – Koreja e Jugut-Gana, ora 15:00

Grupi G – Brazil-Zvicër, ora 18:00

Grupi H – Portugali-Uruguai, ora 21:00

29 Nëntor

Grupi A – Holandë-Katar, ora 17:00

Grupi A – Ekuador-Senegal, ora 17:00

Grupi B – Uells/Skoci/Ukrainë-Angli, ora 21:00

Grupi B – Iran-SHBA, ora 21:00

30 Nëntor

Grupi D – Tunizi-Francë, ora 17:00

Grupi D – Peru/Australi/Emiratet e Bashkuara Arabe-Danimarkë, ora 17:00

Grupi C – Poloni-Argjentinë, ora 21:00

Grupi C – Arabia Saudite-Meksikë, ora 21:00

1 Dhjetor

Grupi F – Kroaci-Belgjikë, ora 17:00

Grupi F – Kanada-Marok, ora 17:00

Grupi E – Japoni-Spanjë, ora 21:00

Grupi E – Kosta Rika/Zelanda e Re-Gjermani, ora 21:00

2 Dhjetor

Grupi H – Koreja e Jugut-Portugali, ora 17:00

Grupi H – Gana-Uruguai, ora 17:00

Grupi G – Kamerun-Brazil, ora 21:00

Grupi G – Serbi-Zvicër, ora 21:00

RAUNDI I 1/8-VE

3 Dhjetor

Ora 16:00 1A-2B

Ora 20:00 1C-2D

4 Dhjetor

Ora 16:00 1D-2C

Ora 20:00 1B-2A

5 Dhjetor

Ora 16:00 1G-2H

Ora 20:00 1E-2F

6 Dhjetor

Ora 16:00 1F-2E

Ora 20:00 1H-2G

ÇEREKFINALET

9 Dhjetor

(1) Ora 16:00 1E/2F-1G/2H

(2) Ora 20:00 1A/2B-1C/2D

10 Dhjetor

(3) Ora 16:00 1F/2E-1H/2G

(4) Ora 20:00 1B/2A-1D/2C

GJYSMËFINALE

13 Dhjetor

(1) Ora 20:00, QF1-QF2

14 Dhjetor

(2) Ora 20:00, QF3-QF4

FINALJA PËR VENDIN E TRETË

17 Dhjetor

Ora 20:00, Humbësja SF1-Humbësja SF2

FINALE

18 dhjetor

Ora 20:00, Fituesi SF1-Fituesi SF2