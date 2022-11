Katar 2022/ Senegali nuk heq dorë nga Mane, i cakton numrin që do mbajë në fanellë

Numrat e fanellave të Senegalit për Kupën e Botës Katar 2022 janë zgjedhur. Ajo çfarë bie në sy nga lista me emrat dhe numrat e lojtarëve është fakti se Senegali duket se nuk heq dorë nga Sadio Mane.

Sulmuesit të Bayern Munich i është caktuar të mbajë në fanellën e tij numrin 10-të, megjithatë do të shihet me kalimin e ditëve nëse Mane do të jetë në gjendje të luajë.

Numrat që do mbajnë lojtarët e Senegalit në Botëror:

Portierë: 1 Edouard Mendy (Chelsea), 26 Alfred Gomis (Rennes), 23 Seny Dieng (Queen’s Park Rangers).

Mbrojtës: 3 Kalidou Koulibaly (Chelsea), 12 Pape Abou Cisse (Olympiacos), 4 Abdou Diallo (Leipzig), 22 Fode Ballo-Toure (Milan), 7 Youssouf Sabaly (Betis), 2 Ismail Jakobs (Monaco), 11 Fort (Amiens).

Mesfushorët: 8 Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham), 13 Pape Gueye (Marseille), 6 Nampalys Mendy (Leicester), 5 Idrissa Gueye (Everton), 14 Moustapha Name (Pafos, 24). Reading), 15 Krepin Diatta (Monako), 16 Pathe Ciss (Rayo Vallecano).

Sulmues: 10 Sadio Mane (Bayern Munich), 18 Ismalia Sarr (Watford), 20 Bamba Dieng (Marseille), 21 Boulaye Dia (Salernitana), 19 Famara Diedhiou (Alanyaspor), 24 Iliman Ndiaye (Sheffield United), 25 Nicolas (Nicolas Villarreal).