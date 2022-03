Katër herë kampioni i botës me COVID, e zëvendëson Hulkenberg

Sebastian Vettel pozitiv për Covid-19. Katër herë kampioni i botës me Red Bullin, tashmë pjesë e skuadrës Aston Martin, është i detyruar të humbasë Çmimin e Madh të parë të Botërorit të Formula 1 për vitin 2022 në Bahrein. Në vend të tij, skuadra angleze do të nxjerrë pilotin rezervë, Nico Hulkenberg.

Ky është rasti i dytë i infektimit me Koronavirus në prag të startit të sezonit, pas Ricciardos, i cili megjithatë u rikuperua në kohë rekord dhe do të jetë në start në timonin e McLarenit të tij.

BREAKING: @AstonMartinF1‘s Sebastian Vettel has tested positive for Covid-19 and will be replaced by Nico Hulkenberg at the Bahrain Grand Prix#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/9ybXDnlNSp

— Formula 1 (@F1) March 17, 2022