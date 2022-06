Katër vjet pa Legjendën, mesazhi i presidentit të FFK-së: Sot, fitore edhe për Vokrrin

Katër vite më parë (9 qershor 2018), bota e futbollit shqiptar u shokua për ndarjen e parakohshme nga jeta të Fadil Vokrrit, njeriut të madh që kishte lartësuar kombin me karrierën e tij futbollistike dhe kishte bërë të mundur njohjen e Kosovës nga institucionet më të rëndësishme të futbollit në bote, UEFA dhe FIFA. Një goditje në zemër e ndau nga të gjallët në moshën 58-vjeçare, por emri dhe puna që ka pas do të mbeten në përjetësi. Presidenti aktual i FFK-së, Agim Ademi, e kujton Legjendën nëpërmjet një letre të publikuar në faqen e Federatës së Futbollit të Kosovës.

“Sot bëhen katër vjet që kur na la presidenti, miku dhe Legjenda jonë, Fadil Vokrri. Një figurë emblematike e futbollit të Kosovës, që në rininë e tij të hershme u shqua si njëri nga futbollistët më të spikatur në trojet shqiptare dhe jo vetëm, derisa për shumë vite u dallua edhe si drejtues i denjë i FFK-së.

“Sot, Legjenda na mungon të gjithëve fizikisht, por përherë mbetet në kujtimet tona si një personalitet i cili me karrierën e tij të bujshme i dha vlera të mëdha futbollit të Kosovës, teksa udhëhoqi me sukses procesin e anëtarësimit në UEFA e FIFA.

Fanella me numrin 9 e simbolizonte karrierën e tij madhështore. Tani 9 qershori e simbolizon përkujtimin e tij të përjetshëm, teksa në çdo ndeshje të Kombëtares së Kosovës minuta e 9-të simbolizohet me brohoritjet e tifozëve me emrin e tij.

Fadil Vokrri mbetet pjesë e motivimit të gjeneratave të reja, derisa për shumë breza që kishin fatin të luanin, të punonin e të ishin afër tij mbetet kujtim krenarie.

Jam i nderuar që isha në mesin e miqve të tij të shumtë, por edhe krahu i tij i djathtë në rrugëtimin drejt ndërkombëtarizimit.

Së bashku kaluam nëpër shumë peripeci, por punuam në vazhdimësi me këmbëngulësi që futbolli i Kosovës të jetë në nivelin ku është sot.

Tani arritjet tona janë pjesë e përkushtimit në punë dhe u dedikohen të gjithë atyre që punuan e kontribuuan në futbollin kosovar që nga ditët e para të mëvetësimit.

Sot, në këtë datë, rastisi që Kombëtarja jonë të luajë kundër Irlandës së Veriut, ndeshje e cila do të jetë në përkujtim të tij dhe rezultati i saj, i cili shpresojmë se do të jetë pozitiv, do të jetë i dedikuar për Fadil Vokrrin.

Pusho i qetë LEGJENDË!

Me respekt,

Agim Ademi, president i FFK-së”