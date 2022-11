Katërfishohet paga sezonale, Milani gjen akordin e rinovimit me një titullar

Tifozët e Milanit po presin rinovimet e Rafael Leaos dhe Ismaël Bennacer, ndërkohë që drejtuesit e kampionëve të Italisë kanë arritur akordin në lidhje me Pierre Kalulu.

22-vjeçari u ble nga ekipi i dytë i Lyonit në shtatorin e vitit 2020 për vetëm 1.29 milionë euro. Mbrojtësi francez përfiton 600 mijë euro në sezon nga kontrata aktuale, që i përfundon në vitin 2025.

Paolo Maldini ka gjetur gjuhën e përbashkët me agjentin e Kalulu, me lojtarin e prapavijës që do të firmosë deri në vitin 2027, ndërkohë që paga e tij sezonale do të jetë 2-2.4 milionë euro.

Kalulu është kthyer në një nga pikat më të forta të skuadrës së Stefano Piolit. Përveç qendrës së mbrojtjes, ai po bën shumë mirë edhe anësorin e djathtë.