Kënga e fundit, Shakira me vargje dedikuar Pique: Nuk i duroj personat me dy fytyra!

Para disa ditëve, Shakira publikoi këngën e saj më të fundit me titull “Monotonia”. Kolumbinia duket se nuk ka ngurruar t’i dedikojë edhe disa vargje ish-partnerit të saj, Gerard Pique, historia me të cilin mbaroi pasi futbollisti vendosi të lidhej me një tjetër.

Në këngën e Shakirës veçohen vargjet ku ajo thekson se nuk i duron njerëzit me dy fytyra ndërsa shton se ndarja erdhi për shkak të monotonisë, ashtu siç është edhe titulli i këngës.

“Nuk i duroj dot njerëzit me dy fytyra, unë e vendosja dorën në zjarr për ty! Por, nuk është faji yt dhe as i imi, ishte faji i monotonisë”, thekson Shakira në vargjet që duken si një mesazh i drejtpërdrejtë për Pique.