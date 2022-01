Kepi i Gjelbër e mbyll me 9 lojtarë, Senegali prek çerekfinalet

Senegali avancon në fazën çerekfinale të Kupës së Afrikës duke konfirmuar ambicien e saj për t’i shkuar deri në fund këtij kompeticioni. Senegali mposhti 2-0 Kepin e Gjelbërt që këtë sfidë e mbylli me 9 lojtarë. Në minutën e 21-të Andrade mori kartonin e kuq direkt duke lënë Kepin e Gjelbërt me një lojtar më pak, ndërkohë që në minutën e 57-të Vozinha për një tjetër faull të rëndë u ndëshkua me karton të kuq nga gjyqtari me Kepin që u detyrua të luante për më shumë se 30 minuta me një lojtar më pak. Për të zhbllokuar shifrat mendoi lideri i Senegalit, Sadio Mane i cili realizoi në minutën e 63-të golin e avantazhit. Fitoren e skuadrës së trajnerit Cisse e vulosi Dieng në minutën e 92-të. Në çerekfinale Senegali do të ketë përballë fituesen e çiftit mes Malit dhe Guineas Ekuatoriale.